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За лето 2026 года пассажиры метро в Москве забыли более 20 тысяч вещей

За лето 2026 года пассажиры метро в Москве забыли более 20 тысяч вещей

Более 20 тысяч вещей забытых вещей пассажиров московского метра оказались на складах за лето. Среди необычных находок — рог оленя, музыкальные инструменты и электронная мухобойка, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

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