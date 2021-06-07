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«Монреаль» не уступает в счете на протяжении 376 минут. Это 5-й показатель в истории плей-офф

«Монреаль» победил «Виннипег» (5:1, 3-0) в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли. «Канадиенс» не уступают в счете в играх плей-офф уже на протяжении 376 минут и 14 секунд.

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