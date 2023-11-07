Искусственный интеллект и водородный двигатель: проект южнокорейской «Арматы» от Hyundai

Может показаться странным, что корейцы вообще проявляют повышенный интерес к новым танкам, учитывая наличие в их армии весьма современного К2 «Чёрная пантера», который даже запятнать свою репутацию в военных конфликтах ещё не успел, чтобы окончательно увериться в его бесперспективности.
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