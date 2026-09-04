Горячая десятка советского детства

У каждого из нас были свои любимые игрушки, фильмы и сорта мороженого. Сегодня попытаемся воссоздать горячую десятку советского ребенка, жившего в эпоху застоя и перестройки.
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