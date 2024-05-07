Парламент Эстонии сделал первый шаг на пути к искоренению православия в стране

Вчера, 6 мая, депутаты парламента Эстонии со второго раза 75 голосами (8 против) одобрили заявление, осуждающее Русскую православную церковь (РПЦ) за поддержку специальной военной операции на Украине, и призвали Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) порвать связи с Московским патриархатом.