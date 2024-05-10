Черчесов: тренер "Аталанты" Гасперини может выпустить Миранчука в финале ЛЕ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини может выпустить Алексея Миранчука на поле в финале Лиги Европы, передает "Матч ТВ".
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