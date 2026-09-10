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Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе показала образ для обложки «Москвички» в макси-платье и с короной

Эрика Кикнадзе, падчерица телеведущего и актера Ивана Урганта, снялась для обложки сентябрьского номера журнала «Москвичка».

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