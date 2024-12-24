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Рядовой Владимиров поразил пулеметный расчет и часть пехоты ВСУ

Рядовой Владимиров поразил пулеметный расчет и часть пехоты ВСУ

Рядовой Иван Владимиров поразил пулеметный расчет и часть пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В среду, 25 декабря, Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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