Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Радимов об Олимпиаде: «Без флага и гимна ехать можно и нужно. Девочки-фигуристки всю жизнь кладут, чтобы туда попасть»

Владислав Радимов высказался об участии россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом. Ранее глава МОК Томас Бах не исключил возможности выступления российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх с нейтральной символикой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх