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В Казахстане будут выпускать Tank 300, Сhery Tiggo 2 и Haval Jolion. Большая часть машин будет уходить на экспорт в другие страны

«Астана Моторс» рассказала о будущем мультибрендовом заводе полного цикла AMMKZ: на этой площадке будут собирать машины трех китайских брендов — Chery, GWM и Changan (в этом и состоит уникальность предприятия).

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