Туристам рассказали о ситуации с безопасностью на Шри-Ланке

Теракты возможны на восточной части острова.Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что власти Шри-Ланки предупредили о возможности совершения террористических актов в районе Аругам Бэй на восточном побережье острова и порекомендовало туристам хранить бдительность и воздержаться от посещения людных мест.
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