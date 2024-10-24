Туристам рассказали о ситуации с безопасностью на Шри-Ланке

Теракты возможны на восточной части острова.Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что власти Шри-Ланки предупредили о возможности совершения террористических актов в районе Аругам Бэй на восточном побережье острова и порекомендовало туристам хранить бдительность и воздержаться от посещения людных мест.