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Ивановские новости

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В Иваново мотоциклист погиб в смертельном ДТП

В Иваново мотоциклист погиб в смертельном ДТП

Мотоциклист, не имевший прав категории A, погиб в Иванове после столкновения с автомобилем Folkswagen Polo, водитель которого не уступил ему дорогу при повороте налево.

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