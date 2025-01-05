Стала известна судьба пропавшего в сентябре Геннадия Фомина из Брянска

В Брянске с сентября 2024 года разыскивали бесследно исчезнувшего 46-летнего Геннадия Фомина.Ранее мы сообщали, что в Брянске с сентября 2024 года разыскивают бесследно исчезнувшего 46-летнего Геннадия Фомина.