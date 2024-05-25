В сквере Волкова в Калуге устроили большой спортивный фестиваль в честь ГТО

В калужском сквере Волкова состоялся большой фестиваль ГТО, посвященный 10-летию возрождения движения «Готов к труду и обороне»В калужском сквере Волкова состоялся большой фестиваль ГТО, посвященный 10-летию возрождения движения «Готов к труду и обороне».
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