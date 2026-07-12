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Аргументы недели

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Мошенники просят у незнакомцев телефон, чтобы «позвонить», а сами устанавливают переадресацию вызовов для махинаций с аккаунтами

Мошенники просят у незнакомцев телефон, чтобы «позвонить», а сами устанавливают переадресацию вызовов для махинаций с аккаунтами

Мошенники начали использовать нестандартную схему обмана: они могут в общественном месте обратиться с просьбой одолжить телефон для звонка, а после получения в руки устройства - изменить параметры связи или настроить переадресацию вызовов на свой номер для последующих махинаций с аккаунтами.

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