Мошенники просят у незнакомцев телефон, чтобы «позвонить», а сами устанавливают переадресацию вызовов для махинаций с аккаунтами

Мошенники начали использовать нестандартную схему обмана: они могут в общественном месте обратиться с просьбой одолжить телефон для звонка, а после получения в руки устройства - изменить параметры связи или настроить переадресацию вызовов на свой номер для последующих махинаций с аккаунтами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии