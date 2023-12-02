В зоне СВО организована работа полевых православного и буддийского храмов

В любое время военнослужащие различных конфессий могут прийти в храм и обратиться к православному священнику или буддийскому ламе для частной беседы, причастия, обряда защиты или освящения тех или иных предметов.
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