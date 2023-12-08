Отца стрелявшей в брянской гимназии задержали по уголовному делу

Отца школьницы, открывашей стрельбу в гимназии №5 Брянска, задержали. В отношении мужчины готовятся возбудить уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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