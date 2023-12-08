РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид -
    Российских спортсменов никто к олимпиаде не допускал, допустили только предателей России, следовательно, к тем, кто т...Матыцин назвал ди...
  • Ed
    "Я не я и хата не моя" - вершина нонешней англосаксонской дипломатииПредставитель Джо...
  • Виталий
    Цены выросли из-за отсутствия конкурентов. Это - преступный сговор, а не экономически объяснимые обстоятельства. Давн...В Госдуме назвали...

Отца стрелявшей в брянской гимназии задержали по уголовному делу

Отца школьницы, открывашей стрельбу в гимназии №5 Брянска, задержали. В отношении мужчины готовятся возбудить уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх