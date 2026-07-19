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Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта

Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта

По Киеву и Киевской области в ночь на 19 июля было запущено около 40 баллистических ракет — это стало самым масштабным применением такого оружия по украинской столице за всё время конфликта.

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