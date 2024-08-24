В ООН прокомментировали фото с боевиками воюющей за Украину ЧВК на детской площадке

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя публикации воюющей на стороне украинских сил частной военной компании из США, где наемники с минометом разместились у детской площадки, заявили, что все без исключения военнослужащие обязаны защищать гражданских лиц и инфраструктуру.