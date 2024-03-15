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Вечерний Новосибирск

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Уголовное дело на мать с ведром из Болотного завели в СКР

Уголовное дело на мать с ведром из Болотного завели в СКР

Уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка возбудили в Новосибирской области. В совершении преступления подозревают героиню популярного ТВ-шоу, которая несколько лет назад «забывала» младенца на остановке общественного транспорта.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
В Писании что сказано? Чем ты меряешь, тем и тебе будет отмеряно: в ведро её и на мороз (а при отсутствии мороза - в морозильную камеру.
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