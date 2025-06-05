Врач Очинская: немытые ягоды могут быть источником заражения сальмонеллезом

Вместе с наступлением лета открылся и сезон ягод. Бесспорно, они полезны для здоровья, однако есть их немытыми не стоит, так как велика вероятность заразиться такими заболеваниями, как сальмонеллез, кишечная палочка, гельминтоз, предупредила в разговоре с "Газетой.