Мировые лидеры G7 сталкиваются с кризисами на всех фронтах и Путин терпеливо ждет их провала

Когда лидеры G7, группы наиболее развитых стран Запада, встретились 12 месяцев назад, они вряд ли могли себе представить, с какими огромными проблемами они столкнутся год спустя, в преддверии новой встречи, которая начнется в воскресенье в Баварских Альпах.