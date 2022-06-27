24T Новости

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Что будет со страной,главное, чтобы не было голода. А на сытый желудок, голова будет лучше работать.  И технологии ,и...Похоже, дело идет...
  • Павел К
    Хорошо. Россия утилизирует, как 40 тыс., так и 300 тыс.  Слишком много заразы развелось и продолжает плодиться в гейр...Дело идет к войне...
  • Лидия Санникова
    Германия до воровства опустилась? Как сша?В Германии изучат...

Мировые лидеры G7 сталкиваются с кризисами на всех фронтах и Путин терпеливо ждет их провала

Мировые лидеры G7 сталкиваются с кризисами на всех фронтах и Путин терпеливо ждет их провала

Когда лидеры G7, группы наиболее развитых стран Запада, встретились 12 месяцев назад, они вряд ли могли себе представить, с какими огромными проблемами они столкнутся год спустя, в преддверии новой встречи, которая начнется в воскресенье в Баварских Альпах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх