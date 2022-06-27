Мировые лидеры G7 сталкиваются с кризисами на всех фронтах и Путин терпеливо ждет их провала

Когда лидеры G7, группы наиболее развитых стран Запада, встретились 12 месяцев назад, они вряд ли могли себе представить, с какими огромными проблемами они столкнутся год спустя, в преддверии новой встречи, которая начнется в воскресенье в Баварских Альпах.
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