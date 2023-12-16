Депутат из Новосибирска счел пропагандой ЛГБТ фотографию двух мужчин с мороженым

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина рассказала, что председатель постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству в городской думе Александр Тарасов счел пропагандой ЛГБТ фотографию двух мужчин с мороженым.