Депутат из Новосибирска счел пропагандой ЛГБТ фотографию двух мужчин с мороженым

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина рассказала, что председатель постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству в городской думе Александр Тарасов счел пропагандой ЛГБТ фотографию двух мужчин с мороженым.
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