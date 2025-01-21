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Царьград

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В Перми на 77-м году жизни скончался экс-судья Арбитражного суда края

В Перми на 77-м году жизни скончался экс-судья Арбитражного суда края

Похороны почитаемого в регионе судьи пройдут 21 января в 15:00.Стало известно о кончине Виктора Михайловича Круглянина, который ранее занимал должность судьи Арбитражного суда Пермского края.

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