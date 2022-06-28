Яворівський полігон після обстрілу (архівне фото) СБУ заарештувала російського агента, який коригував ракетні удари по Україні Як повідомляється, підозрюваний спрямовував обстріли Яворівського полігону Служба безпеки України (СБУ) заявила у вівторок, що заарештувала колишнього агента КДБ СРСР, який допомагав керувати російськими ракетними ударами, внаслідок яких у березні загинуло понад 50 військовослужбовців на військовому об'єкті на […] Сообщение СБУ заарештувала російського агента, який коригував ракетні удари по Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.