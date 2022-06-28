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СБУ заарештувала російського агента, який коригував ракетні удари по Україні

Яворівський полігон після обстрілу (архівне фото)   СБУ заарештувала російського агента, який коригував ракетні удари по Україні Як повідомляється, підозрюваний спрямовував обстріли Яворівського полігону Служба безпеки України (СБУ) заявила у вівторок, що заарештувала колишнього агента КДБ СРСР, який допомагав керувати російськими ракетними ударами, внаслідок яких у березні загинуло понад 50 військовослужбовців на військовому об'єкті на […] Сообщение СБУ заарештувала російського агента, який коригував ракетні удари по Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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