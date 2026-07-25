Кабачки лежат два дня — и уже мягкие: эта подкормка сделает мякоть плотнее, а кожицу крепче

Кабачки вырастают плотными, мясистыми и с упругой кожицей только после грамотной подкормки. В материале называем 2 главных элемента, без которых овощи становятся водянистыми и гниют на второй день после сбора урожая.
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