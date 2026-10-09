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Историк Евгений Спицын: Надо создать механизм плавной передачи власти, которая не угрожала бы национальной безопасности страны

Историк Евгений Спицын: Надо создать механизм плавной передачи власти, которая не угрожала бы национальной безопасности страны

Что привело к событиям «чёрного октября» 1993-го и какие уроки из тех трагических событий мы можем извлечь, «Свободная Пресса» обсудила с историком Евгением Спицыным.

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Валерий Симоненко

"Надо создать механизм плавной передачи власти, которая не угрожала бы национальной безопасности страны" - БЛАГОГЛУПОСТЬ! Власть ДОБРОВОЛЬНО НЕ ОТДАЮТ! Закон диалектики. Только по принуждению, значит вражда, сопротивление НЕИЗБЕЖНЫ, а это уже НЕ плавно, мирно!