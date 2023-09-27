Финансист Ермилова: ЦБ сделает рисковую ипотеку невыгодной для банков

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что ограничения для высокорисковых ипотечных кредитов, которые вступят в силу в октябре, должны охладить рынок и помешать неоправданному росту цен, передает агентство "Прайм".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии