Германия в 2023 году увеличила экспорт оружия до рекордной суммы

В Министерстве экономики Германии заявили, что в 2023 году экспорт оружия из ФРГ вырос на 40 процентов и достиг рекордного показателя в 11,71 миллиарда евро по состоянию на середину декабря текущего года.
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