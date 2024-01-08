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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билялетдинов об иске Бабаева о «дискриминации» Жафярова: «Кто-то с дерева упал… Чего об этом говорить? Глупость есть глупость»

Нападающий 27 декабря был обменян в «Авангард». А агент форварда Шуми Бабаев еще до обмена подал иск в КХЛ касательно «спортивной дискриминации».

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