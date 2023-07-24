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Мария Захарова назвала новую атака беспилотников на Москву актом международного терроризма

Мария Захарова назвала новую атака беспилотников на Москву актом международного терроризма

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в своем комментарии для телеканала RTVI назвала утренние удары беспилотников по Москве «актом международного терроризма».

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