Туроператорам и журналистам из Индии показали красоты Поморья

Гостям из южной страны рассказали и о жемчужине региона — Кенозерском национальном паркеГостям из южной страны рассказали и о жемчужине региона — Кенозерском национальном паркеЗаснеженные просторы Архангельской области встретили представителей сферы туризма и СМИ из солнечной Индии.