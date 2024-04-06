Туроператорам и журналистам из Индии показали красоты Поморья

Гостям из южной страны рассказали и о жемчужине региона — Кенозерском национальном паркеГостям из южной страны рассказали и о жемчужине региона — Кенозерском национальном паркеЗаснеженные просторы Архангельской области встретили представителей сферы туризма и СМИ из солнечной Индии.
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