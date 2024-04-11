Пугачева разоблачила позицию, поддержав девочку, чей отец в рядах ВСУ: «Душой и сердцем с тобой»

Алла Борисовна долгое время пыталась показать народу, что не играет в политические игры. Либо она пыталась доказать, что вообще ничего не понимает в политике, либо уверяла, что она к ней полностью равнодушна, но итог был один: женщина демонстрировала свою отстраненность.