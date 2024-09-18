В Петербурге полицейские задержали мужчину, который напал в лифте на семиклассницу

Крик девочки спугнул подозреваемого Оперативники уголовного розыска регионального Главка и сотрудники правоохранительных органов из Невского района задержали мужчину, который подозревается в нападении на девочку в лифте.
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