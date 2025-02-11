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Царьград

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Ушел из жизни Найджел Маккрери, автор культовых детективных сериалов

Ушел из жизни Найджел Маккрери, автор культовых детективных сериалов

На днях мир искусства понес тяжелую утрату: ушел из жизни Найджел МакКрери, выдающийся британский сценарист, актер, продюсер и писатель.

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