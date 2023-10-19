Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Детройтом»

«Питтсбург» в гостях пропустил шесть шайб. В ночь на 19 октября в Детройте (штат Мичиган, США) завершился матч регулярного чемпионата США, в котором местный «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз».