Война нового времени: почему Ближний Восток вспыхивает, но не разгорается

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев объясняет, почему очередная вспышка на Ближнем Востоке не превратилась и в ближайшее время не превратится в полноценную Третью Мировую или как минимум в войну привычного формата.