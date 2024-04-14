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Русская весна

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Война нового времени: почему Ближний Восток вспыхивает, но не разгорается

Война нового времени: почему Ближний Восток вспыхивает, но не разгорается

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев объясняет, почему очередная вспышка на Ближнем Востоке не превратилась и в ближайшее время не превратится в полноценную Третью Мировую или как минимум в войну привычного формата.

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