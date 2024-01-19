В США пытаются выделить дополнительные деньги на закупку снарядов

Американские законодатели и лоббисты продвигают выделение дополнительных денег средств на приобретение боеприпасов для нужд ВС США из-за активного использования ресурсов в борьбе с хуситами в Красном море, сообщили в газете Politico.
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