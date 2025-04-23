На Apple составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

www.globallookpress.com/Cfoto/Keystone Press Agency На компанию Apple был составлен протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей, следует из картотеки Таганского суда Москвы.
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