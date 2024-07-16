Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Результаты тестирования будут доступны в разделе «Портфолио учащегося» С помощью сервиса Московской электронной школы столичные девятиклассники и их родители могут узнать результаты профориентационного тестирования и рекомендации наставников по выбору колледжа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии