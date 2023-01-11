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Растение, без которого сложно представить себе красивый сад - живучка

Растение, без которого сложно представить себе красивый сад - живучка

﻿﻿Живучее растение, без которого сложно представить красивый сад. В высоту вырастает всего до 20 сантиметров, поэтому относится к почвопокровным растениям.

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