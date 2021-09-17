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К чему снится рыба: что говорят известные сонники Нострадамуса, Ванги и Фрейда

К чему снится рыба: что говорят известные сонники Нострадамуса, Ванги и Фрейда

Что означает увидеть рыбу во сне, о чем может говорить такой сон, и какие сигналы посылать?К чему снится рыба – сонник МиллераСонник Миллера отмечает, что поймать во сне рыбу своими руками – к успешному окончанию дел, которые давно не давали покоя.

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