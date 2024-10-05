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Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО без утраченных территорий

Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО без утраченных территорий

Украина может стать членом НАТО без утраченных ею территорий — тогда гарантии безопасности затронут только регионы, подконтрольные Киеву, заявил бывший генсек альянса Йенс Столтенберг в разговоре с Financial Times.

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