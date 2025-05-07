Скульптура, Рожденная из Героической Операции в Курской Области

В стенах «Строгановки», Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова, представлена первая в истории вуза дипломная работа, воплощенная в монументальной скульптуре, посвященной операции «Поток» в Курской области.
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