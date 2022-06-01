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Торжественные митинги, посвященные началу нового учебного года, прошли в воинских частях ВВО в Приамурье

Торжественные митинги, посвященные началу нового учебного года, прошли в воинских частях ВВО в Приамурье

В ходе данного мероприятия военнослужащим мотострелкового соединения доведены основные направления социально-экономического, политического и военно-технического развития страны.

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