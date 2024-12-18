Honda и Nissan объединятся, чтобы выжить: во всем виноваты китайцы

Японские автогиганты Honda Motor и Nissan Motor начинают переговоры о слиянии. Один из факторов, повлиявших на данное решение двух компаний — растущая конкуренция со стороны более крупных глобальных производителей электромобилей.
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