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5koleso.ru

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Honda и Nissan объединятся, чтобы выжить: во всем виноваты китайцы

Honda и Nissan объединятся, чтобы выжить: во всем виноваты китайцы

Японские автогиганты Honda Motor и Nissan Motor начинают переговоры о слиянии. Один из факторов, повлиявших на данное решение двух компаний — растущая конкуренция со стороны более крупных глобальных производителей электромобилей.

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