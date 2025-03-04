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Почти два миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

Почти два миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

Количество консультаций по этому вопросу превысило на "Госуслугах" три миллиона, а слово "самозапрет" возглавило топ запросов от пользователей Почти два миллиона россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за два дня.

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