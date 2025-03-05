Врач рассказала, на что указывают упадок сил и быстрая утомляемость

Врач рассказала, на что указывают упадок сил и быстрая утомляемостьУпадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова.