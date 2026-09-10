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Умер почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

Умер почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

Ему было 82 года После продолжительной болезни в 82 года скончался почетный председатель Союза журналистов России (СЖР) Всеволод Богданов.

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