Во Владивостоке крепнут семейные узы: более 1,5 тысяч новых семей появилось с начала года

В преддверии Международного дня семьи, который отмечается ежегодно 15 мая, управление записи актов гражданского состояния администрации Владивостока представило интересную статистику о браках, заключенных в городе с начала текущего года, сообщает PRIMPRESS.
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